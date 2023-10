SUPER AFRO PARTY MAGMAA Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

SUPER AFRO PARTY Samedi 25 novembre, 18h30 MAGMAA

La Super Afro Party de Dj Balafon & ses Bougarabous ressuscite l’esprit des maquis et bar-dancing amplifiés de l’Afrique, lieux vrombissants de musiques rétro-futuristes.

Percussions et projections vidéo ambiancent d’authentiques disques vinyles africains et composent une mise en scène vivante.

Une ambiance afrofervescente, bouillonnante, résulte d’une alchimie créative partagée entre un disc-jockey «à l’ancienne» (DJ Balafon), un ambianceur-vidéaste projetant ses propres compositions (Chane VJing) et ce n’est pas sans compter sur Chloé Coutereel qui performe aux percussions et improvise breaks redoutables, rythmiques imparables et solos engagés, au gré de cette balade sur le continent africain !

MAGMAA 15 rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

Dj sets Percussions