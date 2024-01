Du Classique au Hangar #9 Magmaa Food Hall Nantes, mercredi 31 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-31 19:30 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles, pas de réservation, venez tôt.Chapeau aux concerts pour soutenir l’association. Tout Public

Pour la 9e édition, Du Classique au Hangar vous propose 10 concerts gratuits en 5 soirs, où l’on casse les codes de la musique classique lors d’un apéro puis d’un dîner… Pour cela 3 sites nantais : le Hangar à Bananes, ses bars et restaurants, Magmaa le Food Hall de Nantes et un nouveau lieu : OEP – Ouest Enchères Publiques, un hôtel des ventes. Mercredi 31 janvier 2024 à Magmaa (Busway 5 arrêt Gare de l’Etat) : 19h30 – Danse classique : L’association Les Corps Dansants est une avant tout un lieu de passion, et de partage, une école de plaisir et de bien-être pour tous. Elle offre une pédagogie adaptée aussi bien aux enfants amateurs qu’aux adultes voulant disposer d’un training plus poussé. Violaine Shcmitt est professeur de danse classique aux Corps Dansants. Elle a à cœur de développer la danse classique sur le territoire nantais, tout en offrant la possibilité aux élèves, quelques soit leur condition sociale, d’accéder à des cours de danse de qualité. Elle renoue avec la scène en intégrant la compagnie Quatorze Carats. Elle participe à la co-création des « Duos Safran ». Aurélia Touati s’est formée au conservatoire d’art dramatique, elle a fait en 2007 une rencontre décisive : le Bharata Natyam. Cette danse théâtrale, originaire du sud de l’Inde, influence le parcours artistique d’Aurélia. En 2020, elle crée la compagnie Quatorze Carats ; en 2023 nait la pièce « Duos Safran ». > Programme : Pièce chorégraphique des Corps Dansants – création Violaine Schmitt et ses élèves / Extrait des « Duos Safran » – création par Aurélia Touati et Violaine Schmitt 20h30 – Devo 5tet – Quintette de cuivres : L’ensemble Devo 5tet est né en 2020 de l’association de 5 membres de l’orchestre Nantes Philharmonie. Amateurs éclairés, privés de musique pendant la période Covid, le format du quintette de cuivres leur a permis de poursuivre une pratique d’ensemble instrumental teintée de sonorités variées et entrainantes. Avec Jean-François Petiot : trompette / Lionel Boillereaux : trompette / Vincent Delissus : trombone à coulisse / Michel Loirat : tuba / Aurélien Patier : cor d’harmonie. Le programme, constitué d’arrangements originaux pour la plupart, met à l’honneur la musique « légère et de variété », en faisant la part belle à la danse (marche, paso doble, tango, swing lindy up, cha cha), la chanson et aux musiques de films et de séries. La période 50’s-70’s est privilégiée pour un répertoire résolument vintage.> Programme : Vladimir Cosma, Le distrait / Léo Fereré, Paris Canaille / Arturo Piazolla, Libertango / Francis Poulenc, Les chemins de l’amour / Herb Alpert, Spanish Flea / Chico Buarque, A Banda / Vincent Youmans, La carioca

Magmaa Food Hall Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.duclassiqueauhangar.com