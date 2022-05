MAGMA LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

MAGMA LE TRITON, 15 juin 2022, Les Lilas. MAGMA

LE TRITON, le mercredi 15 juin à 20:30

**Christian Vander** batterie **Stella Vander** chant **Isabelle Feuillebois** chant **Hervé Aknin** chant **Laura Guarrato** chant **Caroline Indjein** chant **Sylvie Fisichella** chant **Jimmy Top** basse **Thierry Eliez** claviers, chant **Simon Goubert** claviers **Rudy Blas** guitare

TARIF S : Tarif unique de 30 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

Répétition publique LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T20:30:00 2022-06-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Ville Les Lilas lieuville LE TRITON Les Lilas Departement Seine-Saint-Denis

LE TRITON Les Lilas Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-lilas/

MAGMA LE TRITON 2022-06-15 was last modified: by MAGMA LE TRITON LE TRITON 15 juin 2022 LE TRITON Les Lilas Les Lilas

Les Lilas Seine-Saint-Denis