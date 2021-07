Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis magma LE TRITON Les Lilas

VENEZ PASSER UN MOMENT VIP AVEC MAGMA En 2020 MAGMA présentait un nouveau groupe, un line-up recomposé et prometteur. La pandémie ayant contraint les institutions à annuler tous les spectacles, ce nouveau groupe n’a pas pu prendre son envol. Avant de reprendre la route MAGMA viendra à nouveau répéter au Triton pour mettre au point son nouveau répertoire composé de morceaux cultes et de nouveaux morceaux. Nous vous proposons d’assister aux deux dernières répétitions dans une ambiance détendue et, si les consignes sanitaires le permettent, en buvant un verre de “Green Magma” pour booster votre immunité.

Tarif S (30€)

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS

2021-09-05T16:00:00 2021-09-05T17:30:00

