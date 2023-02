Magma CENTRE DES ARTS, 16 février 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

Magma CENTRE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

CENTRE DES ARTS (L-R-20-8905L-R-20-9367L-R-20-8906) PRESENTE : ce concert. Un concert inédit pour fêter les 50 ans de leur album culte Mekanïk Destruktï? Kommandöh. En cinquante ans de carrière, Magma a inventé son propre style de musique, a créé sa propre langue et construit sa propre mythologie, devenant l’un des plus singuliers et culte de l’Hexagone. Rock, jazz, musique classique, rhythm and blues, metal, world, musique contemporaine… composent leur univers hypnotique et foisonnant, un kaléidoscope d’influences où naissent des compositions à la fois robotiques et organiques. C’est sur scène que l’œuvre Magmaïenne montre toute l’étendue de sa texture et de sa densité célébrée aujourd’hui à l’occasion du cinquantenaire de leur album Mekanïk Destruktï? Kommandöh. Ceux qui deìcouvrent MAGMA ressentent un choc artistique rare Jazz radio Durée 1H30 Distribution MAGMA – Christian Vander, Stella Vander, Isabelle Feuillebois, Hervé Aknin, Rudy Blas, Simon Goubert, Thierry Eliez, Jimmy Top, Caroline Indjein, Sylvie Fisichella et Laura GuarratoTous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59 Magma

CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS 12-16,rue de la Libération Val-d’Oise

Tous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord.

Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59

