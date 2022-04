Magma – Arnaud Dolmen Marseille 7e Arrondissement, 15 juillet 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Magma – Arnaud Dolmen

2022-07-15 – 2022-07-15 Corniche JF Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

• Magma

Groupes et modes passent, certains restent et durent. Très au-delà du simple spasme musical et de l’effet de mode, Magma s’est imposé dès 1970 avec une musique libérée des connivences et des clichés.



• Arnaud Dolmen

Sur scène, le jazz d’Arnaud Dolmen apparait comme une évidence. Comme si ça coulait de source de fusionner le bop et les rythmiques caribéennes. C’est dire tout l’art et le talent de ce batteur compositeur rare. Son deuxième album “Ajusting” a été salué un peu partout comme un évènement.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 15 juillet au Théâtre Silvain avec Magma & Arnaud Dolmen.

Corniche JF Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie Marseille 7e Arrondissement

