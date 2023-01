Conférence/débat organisée par le CANA (Collectif Autogestionnaire en Nord Ardèche) dont fait partie le groupe la Chèvre Noire de la FA MAGMA Annonay Catégories d’Évènement: Annonay

Prix libre

Conférence de Patrice Bouveret Animateur de l'Observatoire des armements MAGMA 7, rue Vidal – Annonay Le conflit Ukrainien est malheureusement l'occasion de réfléchir à la

militarisation des esprits et à la place qu’occupe l’armée dans nos sociétés.

Un an de guerre en Ukraine

Où en est‐on de la militarisation de nos

sociétés ?

