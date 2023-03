Magma – Akustiik Wokaahl Au Triton Les Lilas LE TRITON, 26 mai 2023, LES LILAS.

Magma – Akustiik Wokaahl Au Triton Les Lilas LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:30 (2023-05-26 au ). Tarif : 50.0 à 50.0 euros.

Les citoyens de la planète Kobaïa rêvent depuis toujours de plonger à la racine de Magma en découvrant leur groupe mythique dans sa forme la plus pure, la plus épurée. Avec « Aküstïik Wokaahl », le songe prend vie puisque Magma se présente pour la première fois au Triton dans la version où sa musique a été imaginée, pensée, écrite et construite depuis près de 55 ans par Christian Vander : un piano, une voix, des voix. Un pianiste, sept vocalistes et un chanteur chef d’orchestre pour un répertoire jamais joué en France dans cette configuration. Un retour aux sources, à la source qui continue de nous abreuver et qui à chaque fois nous nourrit, nous ravit et nous embarque pour un incroyable voyage… Christian Vander chant Stella Vander chant Isabelle Feuillebois chant Hervé Aknin chant Laura Guarrato chant Caroline Indjein chant Sylvie Fisichella chant Thierry Eliez piano, chant Simon Goubert piano

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

