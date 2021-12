MAGMA #5 // concert + film Videodrome 2, 14 décembre 2021, Marseille.

MAGMA #5 // concert + film

Videodrome 2, le mardi 14 décembre à 20:30

[http://www.videodrome2.fr](http://www.videodrome2.fr)ENTIER NE SE TROUVE NULLE PART Rencontres sensorielles entre des films au geste franc et des performances sonores, MAGMA est ce surgissement de force contenue, puissance tapie dans nos profondeurs pour convoquer la violence du monde et son envers. MAGMA c’est un mélange de langues, de sons, d’images « de rien », d’images « de tout ». _______ :: Au programme :: Concert Duo chant contrebasse Léa Béchet et Guillaume Hogan Elephant de Alan Clarke, 1989, 39 min Elephant dépasse son sujet et les idéaux de son auteur. Les premières minutes s’ouvrent sur un homme qui marche. La caméra ne le quitte pas, le suivant pas à pas, comme dans un jeu vidéo. Le Sacre du Printemps de Pina Bausch (Tanztheter Wuppertal), 1975, 37 min Il y a un centre autour duquel se déroule l’action. Il fait chaud, la tension entre hommes et femmes est palpable et quelqu’un doit consentir à un sacrifice. » Plus d’infos sur les films : [https://wp.me/p7zfFm-23Oj](https://wp.me/p7zfFm-23Oj) _______ :: Les tarifs :: PRIX LIBRE entre 5 et 10 euros Adhésion annuelle obligatoire de 5 euros (année civile) La billetterie ouvre 30 minutes avant le début de chaque séance _______ :: Les infos pratiques :: Videodrome 2 49, cours Julien – 13006 Marseille > www.videodrome2.fr

Prix libre (entre 3 & 6€)

♫♫♫

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T20:30:00 2021-12-14T23:00:00