MAGMA #4 Bōsōzoku ! Libres pour toujours Concert & Film Une fois par mois, Nolimetangere est invité par Videodrome 2 à programmer des séances hybrides. MAGMA c’est une rencontre entre des films au geste franc et des performances sonores détonnantes. MAGMA c’est un mélange de langues, de sons, de bruits, d’images « de rien », d’images « de tout », un mélange dense et confus, un mélange inextricable de choses à la fois abstraites et totalement physiques. _______ :: Au programme :: // DAREDA ダレダ concert 45′ free rock psyché japonais Masahiko Ueji : keybords / Max Briard : drums DAREDA est un duo ou trio synthétiseur et batterie avec parfois un violoncelle basé à Marseille et formé en 2015. Les membres ont des racines punk, techno, free jazz, rock psychédélic, musique new wave. DAREDA s’étend au-delà de la musique catégorisée et explore la curiosité et la passion pour la musique primitive par l’improvisation. « Nous insistons pour être libres dans la musique pour toujours ». // GodSpeed you ! Black Emperor – ゴッド・スピード・ユ film de Mitsuo Yanagimachi . 1976 . Japon. 90′ . vo st english Japon, années 70. Les gangs de motards sont de plus en plus nombreux et attirent l’intérêt des médias. Le film suit un membre des “Black Emperor”, la relation avec ses parents après qu’il ait rencontré des problèmes avec la police et ses liens avec les autres membres du gang. » Plus d’infos : [https://wp.me/p7zfFm-23E1](https://wp.me/p7zfFm-23E1) _______ :: Les tarifs :: PRIX LIBRE entre 5 et 10 euros Adhésion annuelle obligatoire de 5 euros (année civile) La billetterie ouvre 30 minutes avant le début de chaque séance

Videodrome 2 49 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:30:00