Magkassos du Kosmos + Virus Caen, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Caen.

Magkassos du Kosmos + Virus 2021-07-17 19:00:00 – 2021-07-17 Esplanade du Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Cargö fête l’été avec une série de concerts en plein-air !Magkassos du Kosmos

Magkassos du Kosmos est un groupe de rebetiko, musique de transe hédoniste d’exil et de passion, musique grecque aux accents de Turquie, aux rythmes envoutants et aux vapeurs enivrantes. La souffrance au coeur, les instruments gémissent la pauvreté et l’amour des belles choses de la vie, les amours passionnels et les femmes esseulées dans la misère, perdues et les bras des mauvais garçons.Virus

Virus est une bande de potes qui font de la musique rock, influencés par Led Zeppelin, le funk, le prog rock… Tout simplement !Informations pratiquesSur réservation sur la billetterie en ligne du Cargö ou à l’accueil de la salle. Billetterie sur place le jour du concert (dans la limite des places restantes);Concerts assis à table (6 personnes max.)Port du masque obligatoire dans l’enceinte.

Source : Le Cargö

