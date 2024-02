MAGI’STOIRES CAFÉ ASSOCIATIF LE P’TIT CAMPO Champgenéteux, dimanche 3 mars 2024.

MAGI’STOIRES CAFÉ ASSOCIATIF LE P’TIT CAMPO Champgenéteux Mayenne

Les magi’stoires: Histoire et sciences pour les enfants!

Comme tous les premiers dimanches du mois, retrouvez Joël pour les Magi’stoires: le principe est simple, une histoire et une expérience scientifique en lien avec cette même histoire.

C’est pour les enfants à partir de 6 ans et c’est gratuit. .

Début : 2024-03-03 10:30:00

fin : 2024-03-03 12:00:00

CAFÉ ASSOCIATIF LE P’TIT CAMPO 7 Place de l’Église

Champgenéteux 53160 Mayenne Pays de la Loire leptitcampo@gmail.com

