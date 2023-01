Magissimo 2ème édition Sainte-Foy-la-Grande, 17 mars 2023, Sainte-Foy-la-Grande .

Magissimo 2ème édition

8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande Dordogne Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

2023-03-17 20:30:00 – 2023-03-17

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande

Dordogne

Magissimo 2ème édition!

Avec Serge Arial, présentateur et magicien, Sébastien Be, humoriste et magicien, Sophie, quick change et circassienne ainsi que Youri et David Allain, magiciens.

Ce spectacle est offert à 50 bénéficiaires et bénévoles d’associations caritatives dans le cadre de la politique de la ville.

Réservation conseillée : Boutique Anthracite (15 rue de la République à Sainte-Foy-La-Grande) – Tél. : 05 57 69 17 26

Magissimo 2ème édition!

Avec Serge Arial, présentateur et magicien, Sébastien Be, humoriste et magicien, Sophie, quick change et circassienne ainsi que Youri et David Allain, magiciens.

Ce spectacle est offert à 50 bénéficiaires et bénévoles d’associations caritatives dans le cadre de la politique de la ville.

Réservation conseillée : Boutique Anthracite (15 rue de la République à Sainte-Foy-La-Grande) – Tél. : 05 57 69 17 26

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2023-01-19 par