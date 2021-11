Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Magillusion : spectacle théâtre et magie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Magillusion : spectacle théâtre et magie Sainte-Foy-la-Grande, 14 décembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Magillusion : spectacle théâtre et magie Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

2021-12-14 20:00:00 – 2021-12-14 Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande EUR 2 5 Spectacle théâtre et magie – Les Grooms

A partir de 3 ans Les Grooms reviennent de Las Vegas, la capitale mondiale de la magie !

2 hurluberlus (spécialisés dans le vrai faux ratage) exécutent devant vous: magie, illusion, escamotages, lévitation, vraies fausses colombes et fausses vraies flammes !

Hommage à Harry Houdini, David Copperfield, Marie Poppins et … Chantal Goya! Spectacle théâtre et magie – Les Grooms

+33 5 57 46 10 84

Salle Clarisse Brian Reclus 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

