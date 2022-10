Magik Allauch’ween show Allauch Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhne

Magik Allauch’ween show Allauch, 29 octobre 2022, Allauch. Magik Allauch’ween show

Espace François Mitterrand Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Vieux village Allauch Bouches-du-Rhne Maison du Tourisme d’Allauch Provence Tourisme / Maison du Tourisme d’AllauchProvence Tourisme / Maison du Tourisme d’AllauchEspace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand

2022-10-29 – 2022-10-29 20:00:00 20:00:00

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand

Allauch

Bouches-du-Rhne Allauch EUR 12 12 Ce spectacle intergénérationnel vous proposera, de la magie comique avec le Dr Mozz, Arthur Tivoli et Misty pour des expériences étonnantes et amusantes, de la grande illusion avec Jérôme Canolle, David Silaguy, Ali Nouira et ses colombes, Benoît Grandin et d’autres surprises.

Le tout orchestré d’une main de maître par le maestro Thierry Nadalini.

Parking gratuit au Théâtre de Nature.



Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/les-magiciens-du-garlaban/evenements/magik-allauch-ween-show Pour sa 2eme édition, Les magiciens du Garlaban reviennent vous proposer un plateau artistique exceptionnel pour un show de presque 2 heures sans entracte tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20 http://www.allauch.com/ Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch

dernière mise à jour : 2022-10-03 par Maison du Tourisme d’Allauch Provence Tourisme / Maison du Tourisme d’Allauch

Détails Catégories d’évènement: Allauch, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Allauch Vieux village Adresse Allauch Bouches-du-Rhne Maison du Tourisme d'Allauch Provence Tourisme / Maison du Tourisme d'AllauchProvence Tourisme / Maison du Tourisme d'AllauchEspace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Ville Allauch lieuville Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Departement Bouches-du-Rhne

Allauch Vieux village Allauch Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allauch/

Magik Allauch’ween show Allauch 2022-10-29 was last modified: by Magik Allauch’ween show Allauch Allauch Vieux village 29 octobre 2022 Allauch Bouches-du-Rhne Espace François Mitterrand Espace François Mitterrand traverse Chapelle des filles Vieux village Allauch Bouches-du-Rhne Maison du Tourisme d'Allauch

Allauch Bouches-du-Rhne