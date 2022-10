Magik Allauch’ween, 28 octobre 2022, .

Magik Allauch’ween



2022-10-28 – 2022-10-29

12 12 EUR La Ville d’Allauch et Les Magiciens du Garlaban vous invitent à fêter «Allauch-Ween» les 28 et 29 octobre à Allauch-Village.

Passez un après-midi festif le samedi 29 octobre dans les rues du village et sur les places Pierre Bellot et Frédéric Chevillon, de 14h à 17h. De nombreuses animations magiques sont prévues, prévoyez vos plus beaux déguisements !

Vous avez rendez-vous avec Thierry Nadalini et son spectacle de magie « Fargoville », Fabrizio Bolzoni un maquilleur hors pair pour vos enfants, des stands de démonstrations et de ventes d’articles de magie, Place Pierre Bellot

Ne ratez pas également le cabinet de curiosités de Roxanne et Elliot et du côté de la place de la Coquille et du Cours du 11 Novembre l’aboyeur de la compagnie Mozz ainsi que des magiciens en déambulation (en cas d’intempéries, les Magiciens du Garlaban vous accueilleront à l’espace François Mitterrand).

Au programme :

➡️ Vendredi 28 octobre : Ouverture du Festival de Magie

↘️ 20h : Les Fantaisies d’Arthur par Arthur Tivoli (Espace François Mitterrand)

Spectacle familial de magie, ventriloquie et autres surprises où la participation du public est importante ! – Tarif unique : 12€

Boissons et petite restauration sur place.

➡️ Samedi 29 octobre

↘️ 11h : Mystère et boule de gomme (Espace François Mitterrand)

Spectacle de Benoît Grandin, magique et drôle à savourer en famille. Jeune public à partir de 3 ans – Tarif Unique : 5€

Boisson et petite restauration sur place.

↘️ L’après-midi de 14h à 17h, retrouvez Les Magiciens du Garlaban dans les rues du village d’Allauch pour des animations magiques et des spectacles.

↘️ 20h : Magik Allauch-Ween show (Espace François Mitterrand)

Spectacle intergénérationnel de magie qui fait rire et qui fait peur, de la grande illusion et des expériences étonnantes. Tarif unique : 12€

Parking gratuit au Théâtre de Nature. Boissons et petite restauration sur place.

ℹ️ Renseignements et réservations

www.lesmagiciensdugarlaban.fr/festival

Allauch en fête : Magik « Allauch Ween », entre rires et frissons vendredi 28 et samedi 29 octobre

Un bonbon ou un sort ? ️

