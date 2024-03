Magie rapprochée L’aire d’Arles Arles, vendredi 5 avril 2024.

Magie rapprochée Rencontre originale entre l’art magique, l’humour et la poésie.

Guillaume Vallée manipule tour à tour vos pensées ou vos objets

familiers et bouleverse avec malice votre sens du réel. Vendredi 5 avril, 19h30 L’aire d’Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Dîner spectacle

Rencontre originale entre l’art magique, l’humour et la poésie.

Guillaume Vallée manipule tour à tour vos pensées ou vos objets

familiers et bouleverse avec malice votre sens du réel.

Magnétisme, télépathie, lévitations… outre la virtuosité et l’originalité des

effets visuels, le charme du spectacle tient essentiellement à la

complicité authentique que le comédien-magicien sait instaurer avec le

public.

de et par : Guillaume Vallée

musique : Léa Lachat

L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/

jonathan pierredon