MAGIE NOIRE XXL SUMMER OPENING Montpellier, dimanche 19 mai 2024.

MAGIE NOIRE XXL SUMMER OPENING Montpellier Hérault

MAGIE NOIRE débarque le Dimanche 19 Mai (veille de jour férié) pour une des toutes premières session Open Air de l’été dans le cadre du Festival Tropisme !

MAGIE NOIRE débarque le Dimanche 19 Mai (veille de jour férié) pour une des toutes premières session Open Air de l’été dans le cadre du Festival Tropisme !

En invités, le sulfureux duo Lyonnais Camion Bazar sera là pour un set hybride 100% vinyles + machines !

Sabor A Mi ouvrira le bal avec une sélécta house latine dont elle seule à le secret, puis Luca Ruiz & Maco distilleront leur plus belles plaques de House music avant de laisser place aux guests!

Pour les plus motivés After Show à l’Antirouille de 23h-05h

Camion Bazar:

Depuis Février 2023, la tournée Alteration live A/V est en cours. C’est une ode à admirer et redécouvrir la nature lors d’états de conscience altérés. C’est un concert psychédélique de musique électronique. À mi-chemin entre espoir et cri d’urgence, aux frontières du rock, house, techno et punk. 11.99 11.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 16:00:00

fin : 2024-05-19 23:00:00

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement MAGIE NOIRE XXL SUMMER OPENING Montpellier a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MONTPELLIER