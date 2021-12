MAGIE : L’Étonnant Lord Martin Salle Paul Bouin, 15 janvier 2022, Basse-Goulaine.

2022-01-15

Horaire : 20:30

Gratuit : non Tarif : Plein 15 €, Réduit 8 €

Découvrez Lord Martin, ce magicien récompensé de nombreuses fois par la profession : Mandrake d’Or et de Cristal… Primé à de multiples concours internationaux (Vice champion du Festival International de Québec en 2018. Son travail a été sacré ‘’Meilleur Spectacle de Magie Français’’… et est bien connu des plateaux télévisés : ‘’Le Plus Grand Cabaret Du Monde’’ France 2, TF1, M6, CANAL +, France 3, Paris Première et pleins d’autres télévisions étrangères… Pour ce spectacle décalé et mystérieux, L’étonnant Lord MARTIN réunit autour de lui « la Ligue des Personnages Extraordinaires ». La somptueuse Mrs Pearl, l’indomptable Riley, l’extravagant Cob, le psychorigide Oscar viendront repousser les limites du possible ! Avec leurs pouvoirs hors normes, ils aideront le Lord à développer ses talents de magicien et à gravir les dernières marches pour atteindre les secrets les mieux gardés. Après le dénouement, petits et grands ressortiront la tête pleine de belles images, de contes et d’espérances nouvelles. Tarif : Plein 15 €, Réduit 8 €

Salle Paul Bouin adresse1} Basse-Goulaine 44115

https://www.weezevent.com/l-etonnant-lord-martin-2