Magie : L’Enfumeur Le Havre, 15 mars 2023, Le Havre .

Magie : L’Enfumeur

117 Avenue du 8 Mai 1945 Le Havre Seine-Maritime

2023-03-15 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-15

Le Havre

Seine-Maritime

Des jeux, des paris, des arnaques : « L’Enfumeur » est un expert dans le domaine. Sous l’identité de magicien, avocat, comédien ou médecin, il a voyagé dans le monde entier, avec pour unique but de tromper son monde.

Malhonnête, il l’était, oui, mais toujours de façon élégante. Sans aucune violence, ni grossièreté, avec gentillesse et finesse, en se servant uniquement des astuces psychologiques et de sa dextérité. Aujourd’hui « L’Enfumeur » ne triche plus, au contraire : il donne des conférences. Il dévoile comment il détourne votre attention, embrume votre esprit et déconstruit vos certitudes. Mais méfiez-vous : Le naturel reprend parfois le dessus. Cette conférence, ne serait-elle pas une autre de ses arnaques ?

Mercredi 15 mars à 20h, à la salle Aquilon à la Fabrique Atrium – A voir en famille.

Durée : 1h10.

Tarif : 15€

Des jeux, des paris, des arnaques : « L’Enfumeur » est un expert dans le domaine. Sous l’identité de magicien, avocat, comédien ou médecin, il a voyagé dans le monde entier, avec pour unique but de tromper son monde.

Malhonnête, il l’était, oui, mais toujours de façon élégante. Sans aucune violence, ni grossièreté, avec gentillesse et finesse, en se servant uniquement des astuces psychologiques et de sa dextérité. Aujourd’hui « L’Enfumeur » ne triche plus, au contraire : il donne des conférences. Il dévoile comment il détourne votre attention, embrume votre esprit et déconstruit vos certitudes. Mais méfiez-vous : Le naturel reprend parfois le dessus. Cette conférence, ne serait-elle pas une autre de ses arnaques ?

Mercredi 15 mars à 20h, à la salle Aquilon à la Fabrique Atrium – A voir en famille.

Durée : 1h10.

Tarif : 15€

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-12-16 par