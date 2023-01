Magie : Influences Le Havre, 8 février 2023, Le Havre .

Magie : Influences

28 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

2023-02-08 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-08

Le Havre

Seine-Maritime

Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation psychologique ? Soumission à l’autorité ? Suggestion ? Mensonge ? Vérité ?

Influences est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. Au cours d’expériences jubilatoires et inquiétantes, le mentaliste pénètre les pensées et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix, influence leurs comportements et leurs décisions. Le public ressent que les procédés de manipulation utilisés par le magicien sont les mêmes que ceux des stratégies de marketing et de publicité, de la propagande politique ou religieuse, mais aussi de nos vies personnelles et intimes. Que chacun puisse à l’occasion de ce spectacle aiguiser son sens du doute et leur esprit critique.

Mercredi 8 février à 20h, au Petit Théâtre – Tout public, à partir de 15 ans.

Durée : 1h15

Tarif : 15€

saison.thv@lehavre.fr +33 2 35 19 45 74 https://thv.lehavre.fr/

