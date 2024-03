MAGIE GÉOMÉTRIE VARIABLE Bédarieux, vendredi 8 mars 2024.

Vendredi 8 Mars à 21 à la Salle de la Tuilerie

Avec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numérique, tous experts dans la manipulation de notre attention. Dans une circulation autour d’expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à la vérité, Géométrie Variable sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre.

Conception, écriture et interprétation Matthieu Villatelle | Mise en scène et dramaturgie Marien Tillet et Kurt Demey | Collaboration artistique Léo Reynaud | Création son Chkrrr (David Gubitsch et Jérôme Bensoussan) | Création lumières Eric Guilbaud | Construction scénographique CPR Louviers et Yann Struillou | Graphisme Damien Cazeils | Production Compagnie du Faro | Coproduction Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos, La Villette Paris, L’entre deux scène de Lésigny, La Verrerie Pôle National Cirque d’Alès, La Science de l’Art / Collectif pour la culture en Essonne (CC91), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris Parc de la Villette), ACTIF Association Culturelle de Théâtres en Ile de France | Accueil en résidence l’Espace Périphérique (Mairie de Paris Parc de la Villette), Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos, La Villette Paris, L’entre deux scène de Lésigny, La Ferme du Buisson Scène nationale de Noisiel, La Verrerie Pôle National Cirque d’Alès, L’Espace Germinal de Fosses, La Ville d’Ollainville, La Ville de Fleury-Merogis, La Commanderie Atelier des Sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines | Projet soutenu par le ministère de la Culture Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.

En partenariat avec la Verrerie Pôle d’Alès National Cirque Occitanie

Salle La Tuilerie, avenue des Justes parmi les Nations

Dès 10ans

Tarifs 15€/10€/7€

Durée 1h15

Renseignements et réservations 04 67 95 48 27 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

Rond pont des justes parmi les nations

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

