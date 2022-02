Magie et sorcellerie au Moyen-Âge Hérouville-Saint-Clair, 29 octobre 2022, Hérouville-Saint-Clair.

2022-10-29 – 2022-10-30 Parc Ornavik Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Venez frissonner le temps d’un week-end…

Les 29 et 30 octobre 2022, rendez-vous au Parc Historique Ornavik pour découvrir un univers mystérieux alliant la magie et la sorcellerie.

Découvrez les légendes du Xème siècle qui faisaient trembler les Carolingiens, partez ensuite chez les Vikings et laissez-vous conter la mythologie scandinave.

Participez également à des jeux, animations et conférences pour petits sorciers et grands magiciens.

contact@ornavik.fr +33 2 31 52 40 90 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

