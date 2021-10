Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Magie et enseignement des plantes sauvages et des arbres Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Magie et enseignement des plantes sauvages et des arbres Dinan, 31 octobre 2021, Dinan. Magie et enseignement des plantes sauvages et des arbres 2021-10-31 14:20:00 – 2021-10-31 Place d’Abstatt Mairie de Lehon

Dinan Côtes d’Armor Le temps d’une balade dans la charmante Cité médiévale de Léhon, Lua-Zen Massages & Harmonisations Energétiques vous propose d’aller à la rencontre des belles guérisseuses les plantes sauvages et de nos amis les arbres et d’en découvrir les propriétés médicinales et les enseignements magiques et spirituels…

Détails pratiques:

Rdv à 14h20 devant la mairie de Léhon 22100 Léhon (près de Dinan).

Prendre de quoi noter, ainsi que votre bonne humeur et votre curiosité !

Participation: 15€

Etudiant/demandeur d’emploi: 10€ Enfant +de 12 ans: 10€

