Magie et cinéma, une journée avec Georges Méliès Auditorium Yves Robert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Magie et cinéma, une journée avec Georges Méliès Auditorium Yves Robert Paris, 22 octobre 2023, Paris. Le dimanche 22 octobre 2023

de 11h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant Nombre de places limité Venez participer à la 2ème édition de « Magie et cinéma,

une journée avec Georges Méliès » organisée à Paris le dimanche 22 octobre 2023. Prestidigitateur et directeur du Théâtre Robert-Houdin à Paris, Georges Méliès, pionnier du 7è art, réalise 520 films entre 1896 et 1913. Reconnu comme le créateur du spectacle cinématographique, il est également le père des effets spéciaux. Durant cette journée, découvrez cet homme aux multiples talents avec 4 conférences, un débat et des projections de films rares de Georges Méliès récemment numérisés en 4k par le Cinémathèque Méliès dont certains ont été restaurés grâce aux outils numériques et à l’intelligence artificielle. Remise de la médaille Méliès à Gérard Majax, invité d’honneur. Auditorium Yves Robert 20 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.meliesfilms.com apav75018@gmail.com https://www.facebook.com/lacinemathequemelies https://www.facebook.com/lacinemathequemelies https://www.meliesfilms.com/journ%C3%A9e-magie-cin%C3%A9ma-22-octobre-2023/

Cinémathèque Méliès Journée Magie et Cinéma Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Auditorium Yves Robert Adresse 20 esplanade Nathalie Sarraute Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Auditorium Yves Robert Paris latitude longitude 48.8886739867221,2.36275901196652

Auditorium Yves Robert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/