A l’occasion du 120ème anniversaire du film “Voyage dans la lune” de Georges Méliès venez participer à une journée exceptionnelle “Magie et cinéma” organisée à Paris le dimanche 3 avril 2022. Prestidigitateur et directeur du Théâtre Robert-Houdin à Paris, Georges Méliès, pionnier du 7è art, réalise 520 films entre 1896 et 1913. Reconnu comme le créateur du spectacle cinématographique, il est également le père des effets spéciaux. Durant cette journée, découvrez cet homme aux multiples talents avec 5 conférences inédites, un atelier trucages et des projections de nombreux films de Georges Méliès récemment numérisés en 4k par le Cinémathèque Méliès. Auditorium Yves Robert 20 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018 Contact : apav75018@gmail.com https://www.meliesfilms.com https://www.facebook.com/lacinemathequemelies Cinéma;Conférence;Histoire

Cinémathèque Méliès

