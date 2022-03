Magie du printemps Marseille 6e Arrondissement, 30 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Magie du printemps L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement

2022-03-30 – 2022-03-30 L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Bruno Zucchi présente un voyage en italien dans la fantaisie, avec humour et improvisation.



30 minutes de magie, jongleries, acrobaties, cabaret. Avec une surprise, à la fin du spectacle, pour tous les enfants.



La carrière de Bruno Zucchi, commence à Turin avec l’école « Amici della magia », et se poursuit avec de multiples collaborations et stages avec des personnages célèbres, comme Raoul Cremona, Mago Forest, les Lucchettino, Jango Edwards.



Pour enfants de 3 à 10 ans

https://iicmarsiglia.esteri.it/iic_marsiglia/it/

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement

