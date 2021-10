Tournefeuille Médiathèque Haute-Garonne, Tournefeuille Magie des réactions chimiques – Mercredi 6 octobre Médiathèque Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Magie des réactions chimiques – Mercredi 6 octobre Médiathèque, 6 octobre 2021, Tournefeuille. Magie des réactions chimiques – Mercredi 6 octobre

Médiathèque, le mercredi 6 octobre à 16:00

**Pour les 8 / 11 ans** Les enfants découvrent de manière ludique les réactions chimiques et ce qui les provoque. Ils verront également ce qu’est le ph en testant différents produits et en les mélangeant. **_Animé par l’association “Les Savants Fous” dans le cadre de “La Fête de La Science” du 1er au 11 octobre._**

Sur inscription

Atelier d’expérimentations scientifiques Médiathèque 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T16:00:00 2021-10-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Médiathèque Adresse 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville Médiathèque Tournefeuille