Magie des images. L’amour des livres tchèques pour enfants Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Magie des images. L’amour des livres tchèques pour enfants Médiathèque Françoise Sagan, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 17h30 à 19h30

. gratuit Inscription sur place ou par mail sur bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr

Magie des images. L’amour des livres tchèques pour enfants Avec Iva Knobloch, conservatrice au musée des arts décoratifs de Prague ; Jiří Hnilica, directeur du centre culturel tchèque à Paris ; Gérard Lo Monaco, illustrateur-auteur, concepteur de livres animés, designer de jouets, intervenant pour des masterclass à la Faculté Ladislav Sutnar à Pilsen ; Hélène Valotteau, conservatrice au fonds patrimonial Heure joyeuse, médiathèque Françoise Sagan. Tandis que le Musée d’Art Moderne de Paris propose jusqu’en juillet une exposition consacrée à Toyen, première artiste surréaliste tchèque, la France remettra à la République Tchèque la présidence de l’Union Européenne à la fin du mois de juin 2022. Ces événements offrent un contexte parfait pour mettre en lumière un fonds d’environ 300 documents en langue tchèque, complété de nombreuses éditions traduites en français, conservées dans les collections patrimoniales l’Heure Joyeuse. La rencontre permettra de brosser un panorama des grands noms du livre et de l’illustration tchèque pour enfants au XXe siècle, d’évoquer la place des designers novateurs dans la création des jouets, et de s’intéresser à l’héritage de ces artistes issus des avants gardes artistiques tchèques. Gérard Lo Monaco présentera deux répliques des jeux en bois peints des années 1920, Factory Town et Modular City, designés par Ladislav Sutnar et édités à l’occasion de 100 ans leur création. Venez découvrir la magie de l’art de Jiří Trnka, Karel Čapek, Vojtěch Kubašta mais aussi des plus belles créations du livre jeunesse tchèque. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/ bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Gérard Lo Monaco. Modular town, d’après Ladislav Sutnar, 2022 Gérard Lo Monaco. Modular town, d’après Ladislav Sutnar, 2022

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Magie des images. L’amour des livres tchèques pour enfants Médiathèque Françoise Sagan 2022-06-18 was last modified: by Magie des images. L’amour des livres tchèques pour enfants Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 18 juin 2022 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris