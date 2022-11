Magie de Noël Savigné-sur-Lathan Savigné-sur-Lathan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire La Magie de Noël est de retour le samedi 03 décembre à Savigné-sur-Lathan. Au programme :

– Marché de Noël organisé par l’APE

– Baptême de poney

– Mini ferme

– Arrivée du Père Noël avec parade illuminée

– Déambulation d’échassiers

La Magie de Noël est de retour le samedi 03 décembre à Savigné-sur-Lathan. cecile.genneteau@gmail.com +33 6 64 69 70 31 http://www.savignesurlathan.fr/

