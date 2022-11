MAGIE DE NOËL 2022 Alet-les-Bains Alet-les-Bains Catégories d’évènement: Alet-les-Bains

Aude

MAGIE DE NOËL 2022 Alet-les-Bains, 10 décembre 2022, Alet-les-Bains. MAGIE DE NOËL 2022

Allée des Thermes Alet-les-Bains Aude

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 Alet-les-Bains

Aude Alet-les-Bains Une journée pleine de féerie pour préparer Noël, avec un marché de Noël, de la restauration, la venue du Père Noël, photo avec le Père Noël à 16 H. +33 6 25 22 42 86 https://www.facebook.com/AnimALET-Loisirs-Culture-1637020443212870/ Alet-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Alet-les-Bains, Aude Autres Lieu Alet-les-Bains Adresse Allée des Thermes Alet-les-Bains Aude Ville Alet-les-Bains lieuville Alet-les-Bains Departement Aude

Alet-les-Bains Alet-les-Bains Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alet-les-bains/

MAGIE DE NOËL 2022 Alet-les-Bains 2022-12-10 was last modified: by MAGIE DE NOËL 2022 Alet-les-Bains Alet-les-Bains 10 décembre 2022 Alet-les-Bains Allée des Thermes Alet-les-Bains Aude Aude

Alet-les-Bains Aude