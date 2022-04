Magie de la Luminescence – Atelier Enfant Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Arbois Jura EUR 7 7 Jeudi 21 avril 2022 de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 Atelier pour enfants à partir de 6 ans : “Magie de la luminescence” pour mener des enquêtes policières grâce à la magie de la luminescence. Afin de respecter les mesures sanitaires, le nombre de personnes par atelier est limité! Pensez à réserver! Port du masque obligatoire.

