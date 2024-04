Magie Balanchine Théâtre du Capitole Toulouse, vendredi 20 décembre 2024.

Magie Balanchine Le grand maître du ballet néoclassique, George Balanchine, revient sur la scène du Capitole avec trois de ses succès mondiaux. 20 – 31 décembre Théâtre du Capitole De 8 à 70€

Dans Thème et variations, vibrant hommage de Mister B. à son père spirituel, Marius Petipa, et au grand ballet pétersbourgeois, le talentueux chorégraphe russo-américain nous donne à voir la musique et à écouter la danse, devenue, sous sa férule, équilibre plastique de la partition. Avec Tchaïkovski pas de deux, vous assisterez à une époustouflante démonstration de virtuosité technique et de bravoure. Les mélodies radieuses de Gershwin qui composent Who cares? servent de base à des danses d’ensemble syncopées et à des pas de deux empreints de romantisme. Il reste dans l’air comme un parfum de la grande époque de Fred Astaire et de Ginger Rogers.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

Maria Gutierrez et Breno Bittencourt dans Thème et variations, Ballet du Capitole, 2004. © David Herrero