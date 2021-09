Genève Autre lieu Genève Magie à Gaimont Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Après le succès de notre soirée magie de cet été, une nouvelle représentation va avoir lieu dans notre havre de paix. Magiciens présents : -MISTER BLANC -MAGIC FLO -BEN DELF ATTENTION !!!!! Nombres de places limitées à 40 personnes. Inscription par mail via [contact@magic-flo.ch](mailto:contact@magic-flo.ch) Certificat COVID valide avec code QR + carte d’identité (ou passeport) nécessaire pour cet événement. Au plaisir de vous (re)voir pour cette nouvelle représentation qui ravira petits et grand

Entrée libre, chapeau pour les artistes

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T16:30:00

