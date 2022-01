MAGIE À CAP LOIRE Mauges-sur-Loire, 6 août 2022, Mauges-sur-Loire.

MAGIE À CAP LOIRE Cap Loire 20 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire

2022-08-06 18:30:00 – 2022-08-06 19:30:00 Cap Loire 20 rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

EUR 4 Jonathan RENOUX, magicien professionnel spécialisé dans la magie de proximité et le détournement d’attention revient à Cap Loire. C’est toujours un plaisir de retrouver son humour, sa poésie et surtout son talent. Venez assister à un show alliant magie, humour et bonne humeur !

Places limitées – réservation conseillée – accès uniquement aux jardins.

Animation à faire en famille.

Spectacle de magie dans les jardins de Cap Loire.

contact@caploire.fr +33 2 41 39 07 10 https://www.caploire.fr/

