2023-03-15

Bouches-du-Rhne EUR 7.95 8.95 Jacky et Bidouille, ça dérouille !



Jacky et Bidouille, duo complice incluant un singe ventriloque, vous présente un spectacle de magie comique interactif très dynamique où l’un comme l’autre ne se prennent pas au sérieux.



Une fois les présentations faites, ou plutôt les tentatives de formules de politesse évitées par ce singe farfelu, le spectacle bat son plein !



Mais les véritables magiciens sont dans le public…



Entre fous rires et formules magiques, les tours s'enchainent : que le spectacle commence !

