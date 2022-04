MAGICO APERO CONCERT LA TRIMOUILLE La Trimouille Catégories d’évènement: La Trimouille

à 18heures : soirée Magico Apero Concert animé par Michel BERRY (magicien), ELSA et JEAN LUC (chants accompagnés), BRUNO et ses MUSICIENS ( chans. françaises). ENTREE10€ (concert,1verre,1assiette .charcut). salle des fêtes de La Trimouille . Réservation obligatoire .avant 11 mai LE DUIGOU 0631649465 GOTZE 0688394676

10 EUROS SUR RESERVATION AVANT LE 11 MAI

à 18heures : Soirée MAGICO APERO CONCERT LA TRIMOUILLE ROUTE DE JOURNET La Trimouille Vienne

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T21:00:00

