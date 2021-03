Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Magicien Windows et Tamara Goukassova – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Magicien Windows et Tamara Goukassova – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 20 mars 2021-20 mars 2021, Nantes. 2021-03-20 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. À la table de Magicien Windows : des synthétiseurs qui font rimer computer avec cœur. Pour Variations, celui qui vient de signer l’album enchanteur « Du désespoir plein la trompette » sur le label du Syndicat des scorpions jouera ses partitions au piano et sera accompagné de son acolyte émérite dans Strasbourg, groupe de variétés françaises aussi congelées que déglinguées, Tamara Goukassova, talentueuse multi-instrumentiste et grande habituée de la piste indé. Le sort en est jeté ! Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

