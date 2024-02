« Magicien malgré moi » La Grange Ranton, dimanche 27 octobre 2024.

« Magicien malgré moi » La Grange Ranton Vienne

Mon rêve de gosse, c’était de devenir médecin !

Mes parents me disaient que c’était un métier de rêveur et une voie dangereuse qui ne me permettrait pas de vivre décemment alors…

Ils m’ont poussé vers une voie plus sage et raisonnable la vie d’artiste.

Plongez au cœur d’un spectacle alliant théâtre, magie, stand-up et médecine !

Entrée 10€, gratuit jusqu’à 12 ans

Buvette et crêpes sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 15:00:00

fin : 2024-10-27 17:00:00

La Grange Allée du Château

Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement « Magicien malgré moi » Ranton a été mis à jour le 2024-01-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais