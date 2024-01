Magicien 2 : c’est pas sorcier ! Bibliothèque Buffon Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 77 ans. gratuit

Réservation sur place ou par téléphone au 01 55 43 25 25

Un spectacle interactif dès 3 ans et pour toute la famille, plein de numéros drôles et poétiques, qui transporteront petits et grands dans un univers fantaisiste, burlesque et magique !

Le magicien clown Zing-Zing accumule les bêtises

de magie. Il n’écoute pas ce que lui a dit sa grand-mère : « On regarde avec

les mains et on touche avec les yeux ». Les enfants du public seront

témoins mais aussi acteurs de cette déconvenue.

Bibliothèque Buffon 15 bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : +33153452525 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 Réservation conseillée

Magicien Zing-Zing Magicien Zing-Zing