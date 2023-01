Magic’Box Haguenau Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Haguenau EUR Plongez dans l’univers magique de Eric Roumestan au restaurant Box Brasserie ! Entre close-up et spectacle, cet incroyable magicien déstabilisera même les plus sceptiques d’entre vous..! Deux menus au choix (à préciser lors de votre réservation) : MENU 1

Brochettes Yakitori & salade asiatique

Ballottine de volaille aux cèpes, gratin dauphinois & carottes vichy

Tiramisu OU Panna cotta aux fruits rouges

MENU 2

Saumon gravlax & mélange de jeunes pousses

Bouchée de fruits de mer & riz pilaf

Tiramisu

OU

Panna cotta aux fruits rouges +33 3 88 94 91 17 Haguenau

