Le professeur Mic Mac doit faire passer des tests à des apprentis magiciens (des enfants du public) pour entrer à la « Magicadémie » : test de transformation, disparition, lévitation, et autres épreuves magiques.



Ce spectacle très dynamique et participatif, est entrecoupé par les interventions du magicien directeur de casting et de son fidèle ami, le singe, Jacky.

Savant mélange d’humour et d’illusion dans un univers où les rires sont au rendez-vous…



Compagnie les Crapules

De 4 à 10 ans [durée 50 min]

