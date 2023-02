Magica ouvre son atelier et sa galerie MAGICA Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Magica ouvre son atelier et sa galerie MAGICA, 31 mars 2023, Pau. Magica ouvre son atelier et sa galerie 31 mars – 2 avril MAGICA Exposition des créations de l’atelier Magica et d’autres artisans d’art dans la galerie MAGICA 23 rue lespy 64000 PAU Centre Ville Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Découverte de l’atelier d’ébénisterie tournage et sculpture ​sur bois. Exposition des créations et échanges autour de la pratique du métiers d’ébéniste, tourneur et sculpteur. Présentation du travail d’artisans d’art exposés à la galerie: fabricant de luminaire en laiton (dinanderie), sculpteur sur bois et métal…

Discussion autour du parcours professionnel d’artisan d’art, ​des techniques et savoirs faires, présentation de mon projet d’atelier galerie en centre ville,

Présentation des essences de bois, ​des outils, des équipements présents dans l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Gregory subinlou

