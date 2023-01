Magic Wip, le festival de magie de la Villette Parc de la Villette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Pour la sixième année, le Magic Wip est de retour du 14 janvier au 14 mars à la Villette et vous propose d’assister en famille à des spectacles de magie pour tous les âges. Ouvert à tous, le Magic WIP est le reflet de l’extraordinaire vitalité de l’art magique en France et dans le monde. L’émergence côtoie des artistes reconnus dans un mix de talents et de formats : spectacles, close-up, sorties de résidences et ateliers se déclinent au fil de rendez-vous insolites. Enfin, pas de festival digne de ce nom sans espace de pratique doté de kits magiques à fabriquer soi-même, de cabines à tours automatiques, d’une bibliothèque et Magic bar.

Bienvenue dans l’univers de la prestidigitation ! Découvrez tout le programme Parc de la Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://lavillette.com/programmation/magic-wip-saison-6_e1433 https://lavillette.com/programmation/magic-wip-saison-6_e1433

