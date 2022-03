Magic Pyjama Party Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Magic Pyjama Party Marseille 8e Arrondissement, 13 avril 2022, Marseille 8e Arrondissement. Magic Pyjama Party Théâtre l’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

2022-04-13 19:00:00 – 2022-04-13 Théâtre l’Archange 36 rue Negresko

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement 8 10 Pendant les vacances scolaires, l’Archange théâtre vous propose de venir participer à ses soirées pyjamas !



Programme :

Un spectacle de magie + une part de pizza + une boisson + un paquet de bonbons pour une soirée familiale pleine de rires !



A chaque Magic Pyjama Party, il y a un thème :



• Mercredi 22 décembre : Un Noël magique à partir de 8 ans

• Jeudi 23 décembre : Arsène Lupin à partir de 10 ans

• Mercredi 09 février : La magie des crêpes à partir de 8 ans

• Mercredi 16 février : A la croisée des Hasards à partir de 10 ans

• Mercredi 13 avril : La cloche magique à partir de 8 ans

• Mercredi 20 avril : Sherlock Holmes et les irréguliers de Baker Street à partir de 5 ans



Pour les 8-18 ans. Les soirées pyjama à vivre en famille et entre amis… Pendant les vacances scolaires, l’Archange théâtre vous propose de venir participer à ses soirées pyjamas !



Programme :

Un spectacle de magie + une part de pizza + une boisson + un paquet de bonbons pour une soirée familiale pleine de rires !



A chaque Magic Pyjama Party, il y a un thème :



• Mercredi 22 décembre : Un Noël magique à partir de 8 ans

• Jeudi 23 décembre : Arsène Lupin à partir de 10 ans

• Mercredi 09 février : La magie des crêpes à partir de 8 ans

• Mercredi 16 février : A la croisée des Hasards à partir de 10 ans

• Mercredi 13 avril : La cloche magique à partir de 8 ans

• Mercredi 20 avril : Sherlock Holmes et les irréguliers de Baker Street à partir de 5 ans



Pour les 8-18 ans. Théâtre l’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Théâtre l'Archange 36 rue Negresko Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Théâtre l'Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/

Magic Pyjama Party Marseille 8e Arrondissement 2022-04-13 was last modified: by Magic Pyjama Party Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement 13 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône