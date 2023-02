MAGIC PARK LAND MAGICPARKLAND, 4 mars 2023, ENSUES LA REDONNE.

Un spectacle à la date du 2023-03-04. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Billet valable une journée du 4 mars au 19 novembre 2023 selon calendrier d’ouverture du parc Ouverture du parc de 10h30 à 18h00 Gratuit pour les moins de 90cm Nouveauté en 2023 !!! : le parc mettra en place un nouveau spectacle de Monster Trucks, destiné à tous les amoureux de sensations fortes. Vous pourrez admirer des cascades spectaculaires et des shows avec des véhicules imposants.En 2023, Magic Park Land proposera également de nouveaux évènements qui se dérouleront tout au long de la saison. Venez vivre des sensations fortes et des moments magiques en famille ou entre amis. Vous emporterez des souvenirs inoubliables de cette journée unique et magique.Explorer et profiter de ce vaste paysage méditerranéen très ombragé et profiter des multiples attractions qui s’offrent à vous et à vos proches, voilà ce que vous propose Magic Park Land en 2023. Vous pourrez vous repérer grâce à notre plan du Parc.INFORMATIONS PRATIQUES• Parc familial avec des aires de pique-nique, de la restauration et boutiques souvenirs.Gratuit pour les moins de 90 cm.Tarif Enfant de 90 cm à 12 ans.Tarif sénior : + 60 ans.• Ouverture du parc à 10h30• Fermeture des manèges 1/4 d’heure avant la fermeture du parc

MAGICPARKLAND ENSUES LA REDONNE CHEMIN DU PAS DE LA FOS Bouches-du-Rhone

Nouveauté en 2023 !!! : le parc mettra en place un nouveau spectacle de Monster Trucks, destiné à tous les amoureux de sensations fortes. Vous pourrez admirer des cascades spectaculaires et des shows avec des véhicules imposants.

En 2023, Magic Park Land proposera également de nouveaux évènements qui se dérouleront tout au long de la saison. Venez vivre des sensations fortes et des moments magiques en famille ou entre amis. Vous emporterez des souvenirs inoubliables de cette journée unique et magique.

Explorer et profiter de ce vaste paysage méditerranéen très ombragé et profiter des multiples attractions qui s’offrent à vous et à vos proches, voilà ce que vous propose Magic Park Land en 2023. Vous pourrez vous repérer grâce à notre plan du Parc.



INFORMATIONS PRATIQUES

• Parc familial avec des aires de pique-nique, de la restauration et boutiques souvenirs.

Gratuit pour les moins de 90 cm.

Tarif Enfant de 90 cm à 12 ans.

Tarif sénior : + 60 ans.

• Ouverture du parc à 10h30

• Fermeture des manèges 1/4 d’heure avant la fermeture du parc

