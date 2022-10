Magic Museum, de Pierrafeu La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

Sane-et-Loire

Magic Museum, de Pierrafeu La Clayette, 10 février 2023, La Clayette. Magic Museum, de Pierrafeu

80 Rue Lamartine Salle des fêtes La Clayette Sane-et-Loire Salle des fêtes 80 Rue Lamartine

2023-02-10 – 2023-02-10

Salle des fêtes 80 Rue Lamartine

La Clayette

Sane-et-Loire 12 12 EUR Dans cette nouvelle aventure, Thomasse le magicien du XIXème siècle, va être confronté au réveil malencontreux du coffre d’Anubis qui va bouleverser la nuit. Chevalier, aviatrice, animaux… décident de sauver le musée. La visite risque d’être agitée ! Magic Museum II c’est un spectacle où magie, illusion, théâtre, jonglage…

s’entremêlent dans ce show théâtralisé TOUT PUBLIC dont vos enfants et vous mêmes serez les acteurs, le tout grâce à une magie innovante et dynamique. Venez vivre une visite que vous n’êtes pas prêt d’oublier ! +33 3 85 28 16 35 Salle des fêtes 80 Rue Lamartine La Clayette

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Clayette, Sane-et-Loire Autres Lieu La Clayette Adresse La Clayette Sane-et-Loire Salle des fêtes 80 Rue Lamartine Ville La Clayette lieuville Salle des fêtes 80 Rue Lamartine La Clayette Departement Sane-et-Loire

La Clayette La Clayette Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-clayette/

Magic Museum, de Pierrafeu La Clayette 2023-02-10 was last modified: by Magic Museum, de Pierrafeu La Clayette La Clayette 10 février 2023 80 rue Lamartine Salle des fêtes La Clayette Sane-et-Loire La Clayette Sane-et-Loire

La Clayette Sane-et-Loire