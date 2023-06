Chloé & Vassilena Serafimova Magic Mirrors Tourcoing, 14 octobre 2023, Tourcoing.

Chloé & Vassilena Serafimova Samedi 14 octobre, 21h30 Magic Mirrors Tarifs : de 12€ à 15€ / concert debout – placement libre

« Sequenza »

Chloé & Vassilena Serafimova : un duo entre la compositrice et DJ française, figure phare de la scène électro, Chloé et la percussionniste et marimbiste classique bulgare Vassilena Serafimova, vue notamment avec Thomas Enhco. Qui a dit que la musique avait encore des frontières? Pour le finalau Magic Mirrors, le festival invite la musique électro-acoustique de ce duo (d)étonnant pour faire chavirer une dernière fois le public du festival !

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/14-10-2023-21-30-chlo%C3%A9-vassilena-serafimova »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:45:00+02:00

