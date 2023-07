Le Département Jazz du Conservatoire invite Emile Parisien Magic Mirrors Tourcoing, 14 octobre 2023, Tourcoing.

Le Département Jazz du Conservatoire invite Emile Parisien Samedi 14 octobre, 12h00 Magic Mirrors Gratuit sur réservation en ligne / concert assis et debout – placement libre

Chaque année, depuis 25 ans, le Département Jazz du Conservatoire de Tourcoing et le Festival organisent une rencontre entre les élèves et un artiste majeur de la scène jazz française. Cette rencontre est la meilleure des formations pour les jeunes musiciens. Cette année, l’invité du Département Jazz et du Festival est le saxophoniste iconoclaste Emile Parisien. Figure essentielle d’un jazz français inspiré et créatif, d’une musique en mouvement, Emile Parisien est apparu de nombreuses fois au Festival avec diverses formations. Il est bien désormais l’un des artisans d’un renouveau du jazz français. Voilà une rencontre qui promet.

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/14-10-2023-12-00-le-dpt-jazz-du-conservatoire-invite-emile-parisien »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:30:00+02:00

