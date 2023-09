Sixun Magic Mirrors Tourcoing, 12 octobre 2023, Tourcoing.

Sixun Jeudi 12 octobre, 21h00 Magic Mirrors Tarifs : de 17€ à 20€ / concert debout – placement libre

Groupe phare de la fusion européenne dans les années 80-90, Sixun signe son grand retour en 2023 !

13 ans après leur dernière apparition scénique, ces « six musiciens qui n’en font qu’un » se donnent un nouveau souffle. En parallèle d’une réédition digitale de leur entière discographie (une douzaine d’albums), le groupe signe chez BMG pour un 13e album qui paraîtra en octobre prochain. Cette double présence vise à faire redécouvrir l’oeuvre majeure du groupe et à développer leur visibilité à l’international.

Fondé en 1984, Sixun a construit sur plus de 20 ans une carrière à part, couronnée en 2006 par le Django d’Or pour leur album live à la Cigale. Groupe international aux personnalités fortes et inspirées, Sixun signe un savant mélange de mélodies et de rythmes afro-jazz-funk, servi par des solistes de haut vol (Alain Debiossat, Louis Winsberg), une harmonie colorée (Michel Alibo, Jean-Pierre Como) et un tandem rythmique impressionnant (Stephane Edouard, Paco Sery).

Rassemblés au moment du confinement, les six compères ont une nouvelle fois assemblés leurs forces et leurs talents pour créer ce nouveau répertoire d’oeuvres originales, et reconstruire le « son » Sixun qui a fait leur renommée. Enregistré au Studio de Meudon, ce nouvel opus remet au goût du jour le groove incandescent du groupe, aux rythmiques puissantes et mélodies envoûtantes, harmonies luxuriantes et improvisations inspirées.

« Unixsity » est porteur de liberté. Il s’agit d’une invitation flamboyante à célébrer le triomphe d’une musique unique. Amour de la musique, énergie, créativité: telle est l’évidence de ce nouveau disque qui illustre l’identité propre des Sixun

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T21:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00

